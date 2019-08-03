Citroen готовит замену модели одного из своих автомобилей

Глава отдела стратегического планирования Ксавье Пежо отказался назвать точные сроки появления преемника C4, но сообщил, что в следующем году автопроизводитель представит "знаменательный автомобиль".

"Это будет смело и современно. Не так смело, конечно, как Citroen Ami 60 лет назад, но рынок мы взбудоражим. Это не будет чем-то классическим и не будет консервативным — такие подходы мы решительно отринули", — рассказал топ-менеджер.

Скорее всего, в Citroen просто хотят дистанцироваться от истории C4 и назвать новинку иначе.

Предполагается, что в основу автомобиля ляжет не старая платформа EMP2, а более компактная, получившая название CMP. Она уже лежит в основе новых Peugeot 208 и Opel/Vauxhall Corsa.

Новая «тележка» предполагает, что модель будет полностью электрической. Таким образом, французские инженеры хотят представить конкурента Volkswagen ID.3.