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Rezvani анонсировала внедорожник для апокалипсиса

Rezvani анонсировала внедорожник для апокалипсиса
10:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото:avtodream.org

Новое изображение тизера позволяет нам ближе рассмотреть сложную переднюю панель версии внедорожника 2020 модельного года с ее замысловатой конструкцией капота.

В отличие от своего предшественника, который был построен на основе американского внедорожника Jeep Wrangler поколения JK, новая версия монстра будет использовать основы последнего поколения JL и будет по сути совершенно новым внедорожником.

Сообщается, что новинка получит мощный 6,2-литровый двигатель V8 с наддувом от мощного купе Dodge Challenger SRT Demon, но для нового Rezvani Tank, мощность мотора будет еще больше увеличена. 

После того, как инженеры Rezvani поработали с этим силовым агрегатом, его мощность увеличилась с 840 до 1000+ л.с. Пока что нет данных о окончательной цифре – узнаем уже на этой неделе.

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Мы также увидим военную версию нового "танка", в комплекте с военной защитой от электромагнитных импульсов. Rezvani также обещает некоторые серьезные внедорожные характеристики благодаря новой подвеске, разработанной совместно с командой Fox Racing и внедорожными шинами. 

Поставки внедорожника Rezvani Tank 2020 модельного года планируется начать этой зимой, но вы уже можете заказать его, внеся депозит в размере 2 500 долларов.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Jeep Wrangler, Rezvani, Rezvani Tank 2020, Fox Racing.
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