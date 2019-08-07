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Tesla вернет бесплатную зарядку для Model S и Model X

Tesla вернет бесплатную зарядку для Model S и Model X
05:45 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Зарядка автомобилей Tesla Model S и Model X снова стала бесплатной.

Чем электрические автомобили лучше бензиновых? У них действительно много преимуществ, среди которых можно выделить практически нулевое загрязнение окружающей среды, бесшумность и работа от электричества, которое обходится гораздо дешевле бензина. Раньше владельцам электрокаров Tesla Model S и Model X вообще не нужно было платить за зарядку — станции Supercharger работали для них бесплатно. Все изменилось в 2016 году, когда компания захотела больше денег и начала требовать с владельцев вышеупомянутых автомобилей плату за зарядку.

Зарядка автомобилей Tesla стала платной из-за того, что компания начала терять слишком много денег. В основном средства уходили на техническую поддержку зарядных станций — введение платы за зарядку Tesla Model S и Model X как раз должна была покрыть расходы. Владельцы автомобилей, купленных до января 2017 года, по-прежнему могли заряжаться бесплатно. А вот покупатели новых автомобилей лишились привилегий — в год они получали бесплатный заряд, которого хватало на 1600 километров пути. Дальше за зарядку приходилось платить.

Теперь зарядка автомобилей Tesla Model S и Model X снова стала бесплатной. Это весьма неожиданно, но такому повороту событий есть вполне весомая причина. Недавно компания Tesla опубликовала отчет о количестве проданных автомобилей и размере полученной прибыли. За первую половину 2019 года производитель продал в США 7550 экземпляров Tesla Model S, хотя в тот же промежуток времени прошлого года продал 10 820 автомобилей. В целом, продажи дорогих моделей сократились на 30,2% и компания потеряла 408 миллионов долларов.

В США автомобили Tesla еще хоть как-то продаются, но в Европе дела компании идут из рук вон плохо. Сообщается, что продажи автомобилей Tesla Model S сократились в два, а Tesla Model X — в четыре раза. Но с чем же связано уменьшение интереса людей к дорогим автомобилям компании? Возможно, виной этому является выход относительно дешевого автомобиля Tesla Model 3. А что? Выглядит он очень красиво, да и внутри есть все необходимое для комфортной езды и времяпровождения — можно даже запускать игры.

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Но удастся ли компании заинтересовать покупателей одной только бесплатной зарядкой никому не ясно. До какого времени продлится акция, пока неизвестно, поэтому действующим владельцам автомобилей стоит поспешить и воспользоваться бесплатными станциями. Примечательно, что если человек купил автомобиль с рук, то акция на него не распространяется, потому что бесплатная зарядка доступна только первоначальному владельцу.

Способов зарядки автомобилей Tesla довольно много и каждый из них имеет свои минусы. Например, электрокар можно зарядить дома, но для полного пополнения заряда аккумулятора требуется более 29 часов. Скорость заряда на станциях Supercharger зависит от их версии — первая и вторая версия заряжает автомобиль примерно за полтора часа, а третья справляется с этим за 50 минут. Как правило, остановившись на станции, владельцы скучают и сидят внутри своих автомобилей.

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Tesla, Supercharger, Model S, Model X.
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