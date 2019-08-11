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В Porsche анонсировали дату дебюта своего нового электрокара

В Porsche анонсировали дату дебюта своего нового электрокара
10:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: instagram

Электрический Porsche Taycan презентуют 4 сентября.

Ранее мы видели только официальные эскизы и шпионские снимки первого электромобиля Porsche, но теперь компания планирует одновременно снять завесу тайны с Taycan EV в трех разных местах по всему миру.

Так, презентация будет проводиться в Канаде, Китае и, конечно же, в родной Германии.

О концепт-каре Taycan Porsche Mission E, на основе которого построена новинка, мы узнали довольно давно и практически все. Новый электромобиль будет иметь электрическую 800-вольтовую систему, обеспечивающую сверхбыструю зарядку.

Эта технология потребовала огромных инвестиций от Porsche, и мы скоро выясним, сможет ли данная технология вополнить запас хода модели на 350 км всего за 15 минут.

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В Porsche также рассказали, что новинка сможет проезжать на дном заряде до 450 км, что позволит с уверенностью конкурировать немецкому электрокару с Tesla Model S, запас хода которой составляет порядка 550 км.

Нам также сказали, что силовой установка Taycan сможет развивать до 600 л.с. мощности, обеспечивающие разгон до 100 км/ч всего за 3,5 секунды.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Porsche Taycan.
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