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Ателье Mansory доработало ситикар Smart ForTwo

Ателье Mansory доработало ситикар Smart ForTwo
10:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Интереьер получил несколько цветовых решений и отличается стиелм и эргономичностью.

Тюнеры оснастили городской автомобиль широким обвесом, в который вошли расширенные крылья, новые боковые юбки, передний фартук и задний диффузор со встроенными насадками выхлопой систем. Также сити-кар получил новую решетку радиатора с вертикальными планками в стиле современных AMG, пересмотренный капот, корпуса боковых зеркал с карбоновым покрытием и несколько комплектов 17- и 18-дюймовых колесных дисков. 

Салон новинки, по словам представителей ателье, "легкий, элегантный и мягкий, обеспечивающий наибольшее чувство комфорта". В отличие от некоторых других проектов от Mansory, Smart ForTwo на самом деле может похвастаться большей мощностью. Трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом объемом 0,9 литра был модернизирован и отдача составила 125 л.с. и 200 Нм крутящего момента вместо стандартных показателей 90 л.с. и 135 Нм.

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Также тюнеры представили ForTwo Cabriolet, который оснащен спортивными модифицированными бамперами, новыми колесами и такой же решеткой радиатора, а также кузов машины окрашен в синий матовый цвет. Интреьер имеет бело-синюю кожаную отделку с темными акцентами.

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Автомобили, Техника, Авто, Mansory, Ателье Mansory.
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