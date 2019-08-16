ТОП-5 самых больших самолетов в мире

1 Ан-225 "Мрия" Это советский транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки ОКБ им. Антонова. Один из самых больших и грузоподъемных самолетов в мире. Самолет был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе. Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля "Буран". Основным назначением тяжелого транспортного самолета в рамках данного проекта была перевозка различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Также существовала важная задача доставки космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах.

2 Airbus A380 Крупнейший серийный авиалайнер в мире (высота 24 метра, длина 73 метра, размах крыла 79 метров). Вместимость — 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации. Может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 км. Максимальная взлетная масса — 560 тонн (масса самого самолета — 280 тонн). На разработку А380 ушло около десяти лет. Стоимость всей программы — около двенадцати миллиардов евро. Airbus утверждает, что для возмещения затрат корпорации необходимо продать 420 самолетов, хотя по оценкам некоторых аналитиков, их число должно быть намного больше.Airbus начал разработки очень большого пассажирского авиалайнера (на первых стадиях разработок называвшимся мегалайнером Airbus) в начале 90-х, чтобы расширить диапазон своих продуктов и лишить Боинг господствующего положения, которое тот занимал в этом сегменте рынка начиная с 1970-х годов со своей моделью Боинг 747. Первый А380, серийный номер MSN001 и регистрационный F-WWOW, был представлен на церемонии в Тулузе 18 января 2005 года. Основные секции авиалайнера строятся на предприятиях во Франции, Великобритании, Германии и Испании. По состоянию на ноябрь 2018 года 232 авиалайнера А380 эксплуатируется в парке 15 авиакомпаний. 14 февраля 2019 года концерн Airbus объявил о возможном прекращении производства самолетов A380 с 2021 года, из-за низкого спроса.

3 Stratolaunch Model 351 Американский самолет-носитель. О старте проекта было объявлено в декабре 2011 года. Машина была представлена публике 31 мая 2017. Первый полет самолет совершил в апреле 2019, над пустыней Мохаве[8]; полет продлился два с половиной часа, самолет поднялся на высоту более пяти километров, развив максимальную скорость 304 км/ч. Stratolaunch Model 351 представляет собой двухфюзеляжный моноплан с высокорасположенным крылом длиной 117.3 метра. Длина самолета — 73 метра, максимальный взлетный вес — 590 тонн, масса подвесной полезной нагрузки — 250 тонн.

4 Boeing-747-8 Этот анонсированный в 2005 году авиалайнер является новым поколением знаменитой серии Boeing 747 с удлиненным фюзеляжем, перепроектированным крылом и улучшенной экономической эффективностью. 747-8 является самым большим коммерческим самолетом, построенным в США, а также самым длинным пассажирским самолетом в мире. В 1990-х и 2000-х годах Boeing несколько раз рассматривал возможность производства модификаций Boeing 747 с увеличенной пассажировместимостью. Первый полет состоялся 8 февраля 2010 года. Пассажирский вариант, названный 747-8 Intercontinental (интерконтинентальный), или просто 747-8I начал строиться 8 мая 2010 года[19]. Самолет способен перевозить до 467 пассажиров в трехклассовой конфигурации на расстояние более 15 000 км на скорости 0.855 М. На декабрь 2018 года было заказано 154 экземпляров Boeing 747-8 (36 пассажирских, 107 грузовых и 11 VIP версий).