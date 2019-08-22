Скачать
Четверг, 22.08.2019
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в "Большую восьмерку"
Безсмертного в ТКГ сменит экс-посол Украины в ЮАР
Безсмертного в ТКГ сменит экс-посол Украины в ЮАР
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына

Первый электрический премиум-минивэн от Mercedes-Benz: подробности

Первый электрический премиум-минивэн от Mercedes-Benz: подробности
01:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Mercedes-Benz рассекретил серийную версию электрического V-Class — минивэна под именем EQV.

Функциональных отличий от обычного дизельного однообъемника минимум: электрокар сохранил и вместимость до восьми посадочных мест, и возможности трансформации салона. На одной зарядке EQV способен проехать до 400 километров по циклу WLTP.

По пути на конвейер концепт-кар EQV, представленный в марте на Женевском автосалоне, стал ближе к обычному V-Class, но сохранил узнаваемую радиаторную решетку и оригинальные диски.

Кроме того, внешне электрический минивэн можно опознать по врезке в переднем бампере для зарядного устройства и шильдикам на передних крыльях.

Принципиальных отличий в интерьере между рестайлинговым V-Class и электровэном EQV два. Первое — наличие у экологически чистого минивэна информационно-развлекательного комплекса MBUX с десятидюймовым экраном и поддержкой мобильных устройств. Второе — отсутствие у EQV кнопки запуска двигателя: электрокар "по старинке" заводится с ключа.

Электромотор в EQV выдает 204 лошадиные силы и 362 Нм крутящего момента, привод — на переднюю ось. Ёмкость аккумуляторной батареи — 100 киловатт-часов, но эффективно используются только 90 киловатт-часов. Максимальная скорость электромобиля сравнима с дизельной версией V250 d: EQV способен разогнаться до 160 километров в час.

"Зеленая" линейка: Mercedes A-Class и B-Class стали гибридами

Mercedes-Benz EQV впервые покажут публике на Франкфуртском автосалоне 12 сентября. Цены пока не объявлены, но по оценкам инсайдеров короткобазный EQV будет стоить в Европе порядка 70 тысяч евро, то есть почти в два раза дороже, чем базовый V-Class версии V 200 d (от 37 тысяч евро).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Mercedes, Авто, Mercedes-Benz, Минивэн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
02 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
03 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
04 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
05 Маркарова может остаться в новом составе Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
&quot;Не вариант&quot;: Макрон не соглашается на пересмотр сделки ЕС и Британии по Brexit
Макрон не соглашается на пересмотр сделки по Brexit
Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев
Суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь