Fiat Grand Siena: компания представила свой улучшенный седан

Компания Fiat представила рестайлинговый седан Grand Siena.

Изменения носят чисто косметический характер, технические характеристики не подверглись обработке.

Седан Fiat Grand Siena второй генерации появился на авторынке еще в 2012-ом и в течение четырех лет продавался вместе с первым. В 2018 году компания Fiat показала новую модель под названием Cronos, которая должна была занять место Grand Siena. На деле же этот седан не только не прекратил свой жизненный цикл, но и обновился. Проведенное обновление нельзя назвать кардинальным, ведь изменения носят лишь внешний характер.

Таким образом, радиаторная решетка обзавелась черной рамкой, которая заменяет хромированную, а сам автомобиль получил новый логотип на крышке багажного отделения, расширенную цветовую гамму и оригинальный дизайн колесных дисков.

Уже в базе рестайлинговый Fiat Grand Siena укомплектован ABS, двумя подушками безопасности, кондиционером, а также гидроусилителем рулевого колеса. Опционально доступны задний парктроник и аудиосистема.

В движение автомобиль приводится 1,4-литровой четверкой, которая трудится на бензине или этаноле. Мощность первого - 73-75 л.с, второго – 85-88 л. с. В качестве трансмиссии выступит 5МКПП.