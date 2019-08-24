Mercedes-Benz анонсировала работу над новым автомобилем

Это последнее дополнение бренда в сегменте фургонов, где для некоторых рынков выпускается легкий коммерческий автомобиль Citan.

Модель в основном представляет собой обновленную и более усовершенствованную версию Renault Kangoo, которая, в свою очередь, разделяет множество компонентов с бюджетной Dacia Dokker.

Немецкая марка только что подтвердила, что ситуация не изменится, когда появится следующее поколение LCV.

Работы над новым Citan начнутся в ближайшее время в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. По сути, это означает, что он поделится своей платформой с новыми Kangoo и Dokker, что станет следующим логическим шагом в расширении стратегического сотрудничества между Daimler и Альянсом.

Точных сроков запуска нового Citan озвучено не было, но мы ожидаем увидеть его примерно через 2 года. Что еще более важно, новинка получит полностью электрическую версию.

"Новый Citan подвергнется всесторонней переработке и, на первый взгляд, будет узнаваем как Mercedes-Benz. Мы обеспечим отличительную идентичность бренду в преемнике нашего маленького фургона", — говорит Маркус Брайтшвердт, глава Mercedes-Benz Vans.

Топ-менеджер подразделения Mercedes-Benz, вероятно, пытается ответить на критику со стороны представителей средств массовой информации и клиентов, что Citan не оправдывает свою высокую цену.

В Германии стоимость модели стартует с 14 990 евро и предлагается с той же моторной гаммой, что и Kangoo. Citan получил новый 1,5-литровый дизельный двигатель Renault dCi в феврале этого года.