В помощь водителям: Ford разрабатывает уникальную систему Co-Pilot 360

Современные интеллектуальные технологии помощи водителю помогают уменьшить риск столкновений.

В рамках совместного исследования Ford и социолог из США Джесс Карбино выяснили, что 68% водителей считают, что современные электронные ассистенты в автомашинах способны успокоить слишком назойливых пассажиров с задних сидений, постоянно раздающих неуместные советы, что, несомненно, положительно отразится на спокойствии водителя и, соответственно, на уровне безопасности поездок.

Современные интеллектуальные технологии помощи водителю помогают уменьшить риск столкновений и повысить уверенность водителя в экстренных ситуациях.

По мнению американского социолога, так называемые "водители с задних сидений" приносят настоящим водителям больше вреда, чем пользы.

"Для многих водителей постоянные непрошеные советы от пассажиров - это даже не раздражение, это настоящий стресс", - отмечает Карбино.

Комплекс Ford Co-Pilot360 во время езды помогает задним пассажирам обрести спокойствие и перестать докучать водителю порой совершенно неуместными подсказками и рекомендациями, что, несомненно, сделает атмосферу в салоне менее напряженной, и это пойдет на пользу всем членам "экипажа".