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В помощь водителям: Ford разрабатывает уникальную систему Co-Pilot 360

В помощь водителям: Ford разрабатывает уникальную систему Co-Pilot 360
15:09 Сегодня Телеграф avtodream.org

Современные интеллектуальные технологии помощи водителю помогают уменьшить риск столкновений.

В рамках совместного исследования Ford и социолог из США Джесс Карбино выяснили, что 68% водителей считают, что современные электронные ассистенты в автомашинах способны успокоить слишком назойливых пассажиров с задних сидений, постоянно раздающих неуместные советы, что, несомненно, положительно отразится на спокойствии водителя и, соответственно, на уровне безопасности поездок.

Современные интеллектуальные технологии помощи водителю помогают уменьшить риск столкновений и повысить уверенность водителя в экстренных ситуациях.

По мнению американского социолога, так называемые "водители с задних сидений" приносят настоящим водителям больше вреда, чем пользы.

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"Для многих водителей постоянные непрошеные советы от пассажиров - это даже не раздражение, это настоящий стресс", - отмечает Карбино.

Комплекс Ford Co-Pilot360 во время езды помогает задним пассажирам обрести спокойствие и перестать докучать водителю порой совершенно неуместными подсказками и рекомендациями, что, несомненно, сделает атмосферу в салоне менее напряженной, и это пойдет на пользу всем членам "экипажа".

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Все по теме:

Ford, Авто, Co-Pilot 360, Ford Co-Pilot360, Джесс Карбино.
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