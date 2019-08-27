Новинка для молодежи: Hyundai представил собственный электросамокат

Разработчики утверждают, что это будет первый в мире электросамокат, "встраиваемый" в машину.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил прототип собственного электросамоката. Об этом сообщает портал Motor1.

"Hyundai представил (прототип) собственного электросамоката", - говорится в сообщении.

Масса заднеприводного скутера составляет 7,7 кг, а заряда литий-ионной батареи хватает на 20 километров пробега. Максимальная скорость достигает 20 км/ч: примерно как у машин в утренних пробках. У самоката от Hyundai есть фары и цифровой дисплей, который показывает запас хода и скорость.

Отмечается, что Hyundai хочет "интегрировать машины в новую реальность", для чего разрабатывает систему взаимодействия автомобиля и самоката – например, зарядную станцию для скутера в легковушке. Разработчики утверждают, что это будет первый в мире электросамокат, "встраиваемый" в машину.

Как сообщалось, эстонская компания Bolt, занимающаяся перевозками пассажиров, планирует запустить в Киеве сервис аренды электросамокатов.