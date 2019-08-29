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В США задумались о безопасности использования камер вместо боковых зеркал автомобиля

В США задумались о безопасности использования камер вместо боковых зеркал автомобиля
02:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Американские водители возможно смогут устанавливать в автомобилях камеры вместо боковых зеркал.

Национальное управление безопасности дорожного движения США проводит исследование изменения поведения водителей в ситуации, когда боковые зеркала и зеркало заднего вида в автомобилях заменены на камеры. Об этом пишет Reuters.

Крупнейшие автомобильные концерны, в том числе General Motors, Toyota, Volkswagen и Tesla, последние годы лоббируют проект создания автомобилей с установленными камерами вместо зеркал бокового и заднего вида. По их мнению, это повысит безопасность участников движения, а также полностью избавит от так называемых мертвых зон.

Сейчас технология использования камер уже применяется в некоторых странах Европы и Ближнего Востока, а также в Японии.

С 2018 года Toyota продает автомобиль Lexus ES с камерами вместо боковых зеркал, а Volkswagen продает модель Audi e-tron с аналогичной технологией в Европе. Первой компанией в Японии, которая использовала систему камер заднего вида, стал Nissan, который в 2001 году выпустил седан Cima, а затем и среднеразмерную модель Primera.

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В качестве критики этой технологии многие эксперты отмечают, что камеры могут выдавать различный мусор в изображении, особенно в ситуации яркого солнца. Кроме того, в некоторых ситуациях объектив камеры может запотеть, оставив автомобилиста полностью без обзора.

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США, Автомобили, Камеры, Боковые зеркала.
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