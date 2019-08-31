Dodge представил автомобиль из ограниченной серии

Дизайнеры оформили внешний вид модели довольно оригинально.

Авто имеет графику Shakedown.

Корпус украшают ассиметричные центральные полосы, а сзади находится спойлер с эмблемой Mopar.

Машина получила алюминиевые колёсные диски по 20 дюймов. Что касается изменений интерьера, их практически нет. Передние сидения имеют вышитый логотип бренда на спинке и обтянуты кожей. Пороги также получили накладки марки Challenger.

Авто получило силовую установку HEMI V8 на 6,4 литра и 485 лошадиных сил. Работает мотор в совокупности с шестидиапазонной КПП. Есть возможность заказать и "автомат" на 8 ступеней. Модель имеет тормозную систему Brembo.

Уже в следующем месяце авто окажется в продаже, в конце года стартуют поставки. Будет произведено сто экземпляров автомобиля - 90 предназначено для США, 10 - для Канады.

Стоимость модели в США стартует от 45 тысяч долларов.