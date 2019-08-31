Audi и BYD планируют начать совместную работу

Audi ведет переговоры с BYD о поставках аккумуляторных батарей для своих элктрических автомобилей.

Ссылаясь на источники, разбирающиеся в данном вопросе, СМИ сообщают, что переговоры между Audi и китайским брендом находятся на продвинутой стадии, рассматривая вариации более глубокого сотрудничества, которое может в себя включать новое совместный завод или покупку доли в BYD.

Те же источники заверяют, что BYD ведет переговоры с другими марками о возможной сделке по поставке батарей и что нет никаких гарантий, что соглашение с Audi будет в конечном итоге задокументировано.

Если оба бренда договорятся, то китайцы поставят аккумуляторные блоки для электрокаров, в основе которых архитектура VW Group Premium Platform Electric (PPE), таких как новый Porsche Taycan и серийный вариант Audi E-Tron GT.

По сообщениям, VW Group занимается решением проблем с аккумулятором Samsung SDI в Европе после того, как обещанные поставки сильно уменьшились. В результате Audi было необходимо пересмотреть свой план на выпуск внедорожника E-Tron, сократив сборку новой модели на брюссельском предприятии из-за нехватки батареи.

Данная сделка также может оказаться выгодной для BYD, ведь она поможет им обрести более крупного конкурента CATL, который уже снабжает Audi аккумуляторами для своего китайского внедорожника Q2L e-tron.

Стоит заметить, что BYD является ведущей китайской компанией, выпускающей автомобили New Energy Vehicles и имеет совместное предприятие с Daimler для местной марки Denza EV.