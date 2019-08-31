В сети появились рассекреченные снимки интерьера новой Hyundai Creta (Фото)

Это первые "живые" снимки интерьера серийного кроссовера Hyundai ix25 второго поколения.

Судя по "декорациям" фотографии были сделаны в сборочном цехе китайского завода.

Компактный кроссовер Hyundai ix25/Creta второго поколения дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 года в качестве предсерийного образца. Недавно китайское сертификационное ведомство опубликовало фотографии новинки, а это значит, что автомобиль прошел все необходимые испытания. Судя по появившимся сейчас снимкам, в Поднебесной стартовало серийное производство кроссовера.

В салоне, прежде всего, бросается в глаза цифровая панель приборов и огромный сенсорный экран медиасистемы, на который также вывели управление климатической установкой и другими настройками автомобиля. Полностью изменилась конфигурация передней консоли и центрального тоннеля. Появился новый руль, а шайба выбора режимов движения разместилась рядом с рычагом КПП.

Официальная премьера серийного Hyundai ix25 второго поколения должна состояться через неделю, 5 сентября на мотор-шоу в Чэнду. Новый кроссовер стал чуть больше и получил более экстравагантный дизайн с "многоэтажной" передней оптикой и двухуровневыми задними фонарями. Продажи в Китае стартуют нынешней осенью.