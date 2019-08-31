Скачать
Суббота, 31.08.2019
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"
Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"

В сети появились рассекреченные снимки интерьера новой Hyundai Creta (Фото)

В сети появились рассекреченные снимки интерьера новой Hyundai Creta (Фото)
16:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Это первые "живые" снимки интерьера серийного кроссовера Hyundai ix25 второго поколения.

Судя по "декорациям" фотографии были сделаны в сборочном цехе китайского завода.

Компактный кроссовер Hyundai ix25/Creta второго поколения дебютировал на Шанхайском автосалоне в апреле 2019 года в качестве предсерийного образца. Недавно китайское сертификационное ведомство опубликовало фотографии новинки, а это значит, что автомобиль прошел все необходимые испытания. Судя по появившимся сейчас снимкам, в Поднебесной стартовало серийное производство кроссовера.

В салоне, прежде всего, бросается в глаза цифровая панель приборов и огромный сенсорный экран медиасистемы, на который также вывели управление климатической установкой и другими настройками автомобиля. Полностью изменилась конфигурация передней консоли и центрального тоннеля. Появился новый руль, а шайба выбора режимов движения разместилась рядом с рычагом КПП.

Dodge представил автомобиль из ограниченной серии

Официальная премьера серийного Hyundai ix25 второго поколения должна состояться через неделю, 5 сентября на мотор-шоу в Чэнду. Новый кроссовер стал чуть больше и получил более экстравагантный дизайн с "многоэтажной" передней оптикой и двухуровневыми задними фонарями. Продажи в Китае стартуют нынешней осенью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Интерьер, Hyundai, Авто, Hyundai ix25, Hyundai Creta.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
05 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Москвичи опять вышли на акции протеста (Видео)
Москвичи опять вышли на акции протеста
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь