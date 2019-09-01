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Дом на колесах: Volkswagen показал новый фургон на базе California (Фото)

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Дом на колесах: Volkswagen показал новый фургон на базе California (Фото)
09:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Напомним, что Volkswagen начал целое движение фургонов с классическим Type 2 еще в 1950-х годах.

Перенесемся в 2019 год - у компании появился новый крутой мини-дом на колесах, который дебютирует на выставке Caravan Salon в этом году.

Новинка создана на базе уже знакомой модели California, в которой уже есть кемпинг. Однако дом на колесах немного отличается тем, что в нем есть своя мини-кухня и 7 посадочных мест.

Модель получила название California 6.1 Beach и была разработана специалистами Volkswagen Commercial Vehicles. В обычной жизни он представляет собой обычный фургон, вмещающий до семи человек. Тем не менее, эта версия 6.1 предлагает нечто новое по сравнению с другими туристическими автомобилями на базе California - возможность добавить мини-кухню без дополнительных сидений. В этом смысле фургон становится подходящим семейным транспортным средством для длительного отпуска.

Мини-кухня расположена за сиденьем водителя и включает в себя одну газовую горелку с небольшим рабочим пространством справа. Когда гарнитур не используется, он аккуратно вписывается в стену фургона.

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В сложенном состоянии кухня занимает не больше места для пассажиров, чем стандартная California без данной опции. Что касается других предметов для кемпинга, то в California 6.1 имеется поднимающаяся алюминиевая крыша с брезентовыми боковинами, кровать на крыше, раскладной стол и складные сиденья на заднем ряду для создания еще одной спальной зоны.

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Несмотря на свое упоминание Америки в названии, Volkswagen не планирует поставлять новинку в США. В настоящее время это эксклюзивная модель для европейского рынка. Официальный дебют California 6.1 Beach состоится 31 августа в рамках Caravan Salon в Дюссельдорфе, Германия.

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Volkswagen, Авто, Дом на колесах, California.
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