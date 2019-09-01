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Панель с мхом: Sion EV от Sono Motors добавил необычную эко-функцию (Фото)

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Панель с мхом: Sion EV от Sono Motors добавил необычную эко-функцию (Фото)
15:40 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Немецкий провайдер мобильной связи Sono Motors опубликовал серию фотоснимков, демонстрирующих интерьер его будущего электрокара Sion.

Внешний дизайн серийного Sion уже был представлен ранее, но окончательный интерьер демонстрируется впервые. И если учесть, что внешне автомобиль выглядит довольно обычно, то салон намного более уникален.

В центре приборной панели расположен большой 10-дюймовый цифровой дисплей информационно-развлекательной системы, которая отображает различные данные, в том числе о потреблении энергии, а за рулем - небольшой 7-дюймовый экран. Пока все довольно нормально.

Что действительно выделяет интерьер Sion EV, так это область приборной панели, которая заполнена островным мхом. Компания заявляет, что это помогает поддерживать комфортный климат внутри автомобиля, фильтрует воздух и регулирует влажность. Область, в которой находится мох, может быть увеличена за счет подсветки.

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Sion получил солнечные элементы практически на всех плоских наружных поверхностях. Как утверждают разработчики, аккумуляторная батарея мощностью 35 кВт/ч при тестировании WLTP имеет запас хода 255 км. Кроме того, они могут генерировать до 30 км дополнительной дальности, если автомобиль припаркован под немецким солнцем в течение дня.

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Sono намеревается продавать Sion всего за 16 000 евро и планирует начать производство во второй половине 2020 года, чтобы в конечном итоге построить 260 тысяч электромобилей.

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Интерьер, Авто, Электрокар, Sion EV, Sono Motors.
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