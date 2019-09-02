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Как защитить автомобиль от дождя и грязи

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Как защитить автомобиль от дождя и грязи
14:33 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

Осенние дожди и слякоть в нашей стране, учитывая ее дороги, могут стать серьезным испытанием для любого авто.

  • 1

    Вода в салоне

    В сезон дождей некоторые автомобилисты вдруг обнаруживают, что в салоне их машины стало плохо пахнуть. Проверьте пол под резиновыми ковриками. Он может быть мокрый и запревший. Именно из-за этого появляется неприятный запах. Если вовремя не среагировать, то ждите ещё и коррозию.

  • 2

    Защита на стекла от дождя

    Почти каждый автомобилист сталкивается с проблемой запотевания стекол. Чтобы этого не было, замените салонный фильтр и пользуйтесь защитными средствами на стекла. Нанесите защитные средства на стекла перед наступлением сезона дождей. Срок действия такой защиты – около 6 месяцев.

  • 3

    Проверьте резиновые детали

    Подготавливая автомобиль к осенним "сюрпризам", не забудьте проверить состояние резиновых уплотнителей между дверью и кузовом, и между дверью и стеклом. Резина не должна износиться, в противном случае влага может проникнуть в машину.

  • 4

    Антикоррозионные средства

    Когда вы готовите свой автомобиль к осени, нужно подумать о его защите против коррозии. В этом случае самое главное – нанести упреждающий "удар" по кузову антикоррозионными средствами.

  • 5

    Полироли для защитной пленки

    Осенью автомобили приходиться мыть гораздо чаще, чем, например, летом или зимой. Мойте машины при помощи специальных полиролей, которые защитят кузов от мелких царапин.

    Во время частого передвижения на автомобиле транспортное средство достаточно быстро становится грязным, в особенности, если погода на улице не очень хорошая.

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Автомобили, Осень, Авто, Дождь, Грязь, Осень 2019, Как защитить автомобиль от дождя.
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