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Среда, 04.09.2019
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Названы самые доступные вседорожники сентября

Названы самые доступные вседорожники сентября
11:53 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Сегодня на рынке есть пятерка наиболее интересных моделей по привлекательной цене.

Сегмент кроссоверов и внедорожников по-прежнему остается наиболее востребованными у автолюбителей. Несмотря на рост цен продажи SUV устойчиво высоки.

Каждый уважающий себя производитель уже давно пополнил модельный ряд кроссоверами. Стоят они не всегда дороже седанов или хэтчбеков, зато более практичны. Если проанализировать рынок и все актуальные предложения, то можно примерно составить рейтинг наиболее бюджетных кроссоверов, которые можно купить в Украине в сентябре.

Первое место можно отдать китайскому кроссоверу Chery Tiggo 2 с его стартовой ценой в 274 026 гривен. С автоматической коробкой кроссовер будет стоить уже 339 390 гривен. Зато машинка обладает достаточно широкой комплектацией и уютным салоном. Покупателям нравится его яркий дизайн, компактные размеры, и они готовы мириться с отсутствием полного привода даже в качестве опции.

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Второе место самому популярному автомобилю 2018 года — Renault Duster. Может он и не отличается особым комфортом и богатством комплектаций, но зато самый доступный по цене при его шикарных вседорожных качествах. Базовая версия составит 327 900 гривен, а при удобном кредите можно платить в месяц всего 3 511 гривен и уже наслаждаться автомобилем.

Третьим стал еще один китайский кросс JAC S2 с ценником в 320 000 гривен за версию с механической коробкой и 1,5-литровым двигателем и мощностью 113 л.с. Четвертую позицию можно отдать внедорожнику — Haval H2. Базовая цена на него начинается от 438 900 гривен. Зато есть полноприводная модификация с приличными внедорожными возможностями, но уже по цене в 478 800 гривен.

Замыкает ТОП-5 самых доступных вседорожников еще один лидер продаж — корейский Kia Sportage с начальной ценой от 466 200 гривен. Надежный и проверенный временем кроссовер в более дорогих комплектациях доступен с полным приводом и дизельным мотором.

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