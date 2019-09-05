Британия против "грязных" автомобилей: каждый новый дом хотят строить с зарядкой для электрокаров

Во всех новых домах Великобритании установят устройства для зарядки электромобилей.

Новый законопроект предусматривает, что в каждом новом доме в Великобритании должны стоять настенные коробки — зарядные устройства для электромобилей. Их установка не зависит от того, водит ли хозяин дома электромобиль или нет.

Это очередной шаг правительства к полному запрету продаж автомобилей, работающих на дизеле и бензине к 2040 году.

В 2018 году правительство опубликовало доклад "Путь к нулевой отметке: дальнейшие шаги на пути к более чистым автомобильным перевозкам".

Исследования, опубликованные в этом документе, показывают, что в 2017 году в Великобритании было продано более 8,1 миллиона подержанных автомобилей. Более 10 тысяч из них были автомобилями с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. Это на 77% больше, чем в 2016 году.

Это свидетельствует о том, что потребители хотят отказаться от выбросов и делают это все чаще, отмечают власти страны. Поэтому правительство хочет создать "одну из лучших в мире сетей инфраструктуры электромобилей".