Самый быстрый в мире Bugatti Chiron все же стал серийным (Фото)

Если они вам не нравятся, специалисты марки с радостью применят другой оттенок.

Вслед за Bugatti Veyron Super Sport, установившим новый мировой рекорд, Chiron"Longtail" получае версию Super Sport 300+.

Подобно прототипу, представленному ранее, серийный автомобиль будет иметь"агрессивный" кузов с обнаженным углеродным волокном и оранжевыми полосами, похожими на Vereron SS WRE.

В подкапотном пространстве Chiron Super Sport 300+ расположился модифицированный 8,0-литровый двигатель W16 Quad-Turbo, который выдает"чудовищную" мощность в 1 578 л.с.

В дорожной модели вы не найдете каркас, а также множество компьютеров и оборудования для измерения времени, так как лимитированная серия из 30 автомобилей будет лишина дополнительных датчиков. Вместо этого Bugatti вернет пассажирское сиденье, которого не хватало прототипу.

Пожалуй, наиболее важным изменением является внедрение ограничителя скорости. Напомним, что ранее президент Bugatti Стефан Винкельманн рассказал, что стандартные модели будут развивать скорость до 440 км/ч.

Интересно, что у Top Gear есть хорошие авторитетные покупатели, которые смогут добавить каркас безопасности и ограничить скорость, чтобы попытаться повторить характеристики Longtail.

А где владелец своего мощнейшего гиперкара мог бы достигнуть отметки в 490,484 км/ч, не будучи немедленно брошенным в тюрьму? На той же Эхре-Лессиен, где ранее был установлен мировой рекорд. Да, Bugatti предоставит клиентам доступ к трассе, на которой есть прямая длиной 8,4 км.

Чтобы получить доступ к полигонам VW Group в Нижней Саксонии, вам понадобится 3,5 млн евро, и Bugatti бесплатно позволит воспользоваться трассой сразу после доставки автомобиля клиенту.