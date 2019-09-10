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Список автомобилей, которые не стоит покупать (Фото)

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Список автомобилей, которые не стоит покупать (Фото)
13:07 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

Очень часто вместе с автомобилем водитель приобретает огромное количество забот.

  • 1

    Главным образом не оправдали себя уже старые модели, которые присутствовали на рынке, но не оправдали себя. К таким машинам лучше подходить с осторожностью.

    Subaru Tribeca

    Subaru Tribeca оснащена 3,6-литровым двигателем с сильной склонностью к перегреву. Владельцам такой машины нередко приходится покупать радиатор охлаждения двигателя, крышки и шланги радиатора, водяной насос, термостат.

  • 2

    Peugeot 607

    Машину французского производителя приходится обслуживать в специальных СТО, к тому же, к ней часто трудно найти запчасти. Чаще всего владельцам приходится менять элементы ходовой части, а также лямбда-зонды, катушки зажигания, подушки двигателя, прокладки клапанной крышки и впускного коллектора, водяные насосы и радиаторы охлаждения двигателя.

  • 3

    Audi A8

    Владельцам А8 часто приходится менять наконечники рулевой тяги, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизатора, амортизаторы, шаровые опоры, прокладки впускного коллектора, болт головки цилиндра, вентилятор кондиционера, датчики давления масла и положения коленвала, комплект проводов зажигания, комплект поршневых колец, термостат, насос омывателя. Список внушительный.

  • 4

    Alfa Romeo 159

    Alfa Romeo 159, несмотря на свою красоту, не отличается надежностью. Здесь ломается буквально все. А вот ремонт такого авто может влететь в копеечку.

  • 5

    Renault Scenic

    Renault Scenic тоже нельзя назвать надежным авто. Чаще всего владельцам приходится менять амортизаторы, стойки стабилизатора, шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, рулевые тяги, рычаги подвески, катушки зажигания, термостат, датчик положения распределительного вала, датчики давления масла, рулевую рейку, насос омывателя, радиатор печки, комплект проводов зажигания.

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Автомобили, Авто, Покупка автомобиля, Автолюбители, Рекомендации водителям.
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