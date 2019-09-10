Список автомобилей, которые не стоит покупать (Фото)

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Главным образом не оправдали себя уже старые модели, которые присутствовали на рынке, но не оправдали себя. К таким машинам лучше подходить с осторожностью.

Subaru Tribeca

Subaru Tribeca оснащена 3,6-литровым двигателем с сильной склонностью к перегреву. Владельцам такой машины нередко приходится покупать радиатор охлаждения двигателя, крышки и шланги радиатора, водяной насос, термостат.