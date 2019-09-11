Новый BMW X6 M представлен официально (Фото)

Купеобразный кроссовер 2020 модельного года получил более агрессивную внешность, чем его предшественник.

На своем стенде во Франкфурте баварский автопроизводитель презентовала высокопроизводительную версию купе-кроссовера.

На международном автосалоне, откуда ведут репортаж журналисты портала speedme.ru, состоялась мировая премьера нового купеобразного кроссовера BMW X6 M. Новое поколение X6 M50i оснащено 4,4-литровым V8 с двумя турбинами на 523 л.с. мощности и 750 Нм крутящего момента. Такая "начинка" позволяет внедорожнику разгоняться с места до 100 км/ч за 4,1 секунды и достигать максимальной скорости в 249 км/ч.

В качестве трансмиссии автомобиль использует 8-ступенчатую АКПП. Доработанная подвеска нового делает "заряженную" версию кроссовера X6 более гибкой. Кроме того, список оборудования дополнен системой активной стабилизации крена и рулевого управления.

Передняя часть новинки обзавелась новой более крупной радиаторной решеткой, узкими фарами и иным передним бампером с "острыми линиями". Кроме того, модель получила вентилируемую заднюю панель и светодиодные задние фонари, похожие на 8-Series.

В качестве дополнения к спортивному внешнему виду добавлены 19-дюймовые колесные диски, которые будут поставляться в стандартной комплектации для европейских покупателей, в то время американская версия получит 20-дюймовые диски, а также 21-и 22-дюймовые колеса в качестве опции.

Что касается интерьера, то здесь появились 12,3-дюймовые дисплеи цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы. Кроме того, салон оснащен 4-зонной системой климат-контроля, панорамной крышей, акустической системой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System с 20 динамиками, а также подогреваемыми и охлаждаемыми подстаканниками.