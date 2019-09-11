Скачать
Среда, 11.09.2019
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
Главные новости 10 сентября: перезагрузка власти, увольнение Болтона, презентация Apple и матч Украина - Нигерия
Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы
Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы
Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы

Новый BMW X6 M представлен официально (Фото)

Смотрите фото (3)
Новый BMW X6 M представлен официально (Фото)
08:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Купеобразный кроссовер 2020 модельного года получил более агрессивную внешность, чем его предшественник.

На своем стенде во Франкфурте баварский автопроизводитель презентовала высокопроизводительную версию купе-кроссовера. 

На международном автосалоне, откуда ведут репортаж журналисты портала speedme.ru, состоялась мировая премьера нового купеобразного кроссовера BMW X6 M. Новое поколение X6 M50i оснащено 4,4-литровым V8 с двумя турбинами на 523 л.с. мощности и 750 Нм крутящего момента. Такая "начинка" позволяет внедорожнику разгоняться с места до 100 км/ч за 4,1 секунды и достигать максимальной скорости в 249 км/ч. 

В качестве трансмиссии автомобиль использует 8-ступенчатую АКПП. Доработанная подвеска нового делает "заряженную" версию кроссовера X6 более гибкой. Кроме того, список оборудования дополнен системой активной стабилизации крена и рулевого управления. 

Передняя часть новинки обзавелась новой более крупной радиаторной решеткой, узкими фарами и иным передним бампером с "острыми линиями". Кроме того, модель получила вентилируемую заднюю панель и светодиодные задние фонари, похожие на 8-Series.

Презентация пикапа Tesla: Илон Маск назвал возможные даты

В качестве дополнения к спортивному внешнему виду добавлены 19-дюймовые колесные диски, которые будут поставляться в стандартной комплектации для европейских покупателей, в то время американская версия получит 20-дюймовые диски, а также 21-и 22-дюймовые колеса в качестве опции.

Что касается интерьера, то здесь появились 12,3-дюймовые дисплеи цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы. Кроме того, салон оснащен 4-зонной системой климат-контроля, панорамной крышей, акустической системой Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System с 20 динамиками, а также подогреваемыми и охлаждаемыми подстаканниками.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобили, Авто, Кроссовер, Компания BMW, BMW X6 M.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
04 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
05 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с Коломойским
Зеленский встретился с Коломойским
Объединение &quot;Равные возможности&quot; возобновит работу в Раде
Объединение "Равные возможности" возобновит работу в ВР
&quot;Железный купол&quot;: Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа в ответ на две ракеты
Израиль нанес 15 авиаударов по сектору Газа
Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь