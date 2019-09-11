ТОП 4 автомобильных мифа, которые пора забыть (Фото)

1 Старые автомобили прочнее новых Многие автомобилисты уверены, что старые машины прочнее новых. Почему-то считается, что раньше автомобили были более прочными и надежными. Возможно, из-за того, что сейчас автопроизводители широко применяют новые материалы, в том числе и пластмассу. Но на самом деле современные автомобили более прочные, чем старые. Их испытывают в краш-тестах, присуждая многим высокие оценки, а некоторым – высшие оценки за безопасность.

2 Езда накатом экономит топливо Кое-кто уверен, что при движении с холма с выключенной передачей экономит топливо, и радуется этому. Радость преждевременна. Если б он знал, что на самом деле езда на нейтрале не уменьшает, а увеличивает расход, то улыбка не его лице не появилась бы. Дело в том, что для поддержания холостых оборотов мотору нужно 1,5 – 2,5 л/час. К тому же такая поездка просто опасна.

3 Фирменное топливо увеличит мощность и очистит мотор АЗС обещают, что фирменное топливо увеличит мощность двигателя, а заодно ещё и очистит его. В таком топливе есть различные добавки. На самом деле чаще всего фирменное топливо от обычного отличается только завышенной ценой. Порой в «фирменном» топливе даже нет никаких добавок. Лучше всего заливать в бак простое качественное топливо.