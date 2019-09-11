ТОП 4 автомобильных мифа, которые пора забыть (Фото)

Старые автомобили прочнее новых
Многие автомобилисты уверены, что старые машины прочнее новых. Почему-то считается, что раньше автомобили были более прочными и надежными. Возможно, из-за того, что сейчас автопроизводители широко применяют новые материалы, в том числе и пластмассу.
Но на самом деле современные автомобили более прочные, чем старые. Их испытывают в краш-тестах, присуждая многим высокие оценки, а некоторым – высшие оценки за безопасность.
Езда накатом экономит топливо
Кое-кто уверен, что при движении с холма с выключенной передачей экономит топливо, и радуется этому. Радость преждевременна. Если б он знал, что на самом деле езда на нейтрале не уменьшает, а увеличивает расход, то улыбка не его лице не появилась бы. Дело в том, что для поддержания холостых оборотов мотору нужно 1,5 – 2,5 л/час. К тому же такая поездка просто опасна.
Фирменное топливо увеличит мощность и очистит мотор
АЗС обещают, что фирменное топливо увеличит мощность двигателя, а заодно ещё и очистит его. В таком топливе есть различные добавки. На самом деле чаще всего фирменное топливо от обычного отличается только завышенной ценой. Порой в «фирменном» топливе даже нет никаких добавок. Лучше всего заливать в бак простое качественное топливо.
Замена масла каждые 4000–5000 км
Некоторые автомобилисты считают, что чем чаще менять масло, тем лучше для двигателя. На самом деле чтобы не выкидывать деньги на ветер масло следует менять тогда, когда рекомендует автопроизводитель и исходя из условий эксплуатации машины. Если, например, масло стало такое же жидкое, как и вода, то его, конечно, нужно сразу поменять.