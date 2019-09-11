Названы 5 самых быстрых кроссоверов 2019 года (Фото)

Lamborghini Urus
Итальянский кроссовер Lamborghini Urus (см. фото вверху) появился в 2018 году. Он оснащается 4,0 л твин-турбо двигателем V8 мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией ZF. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды при максимальной скорости 305 км/ч.
Jeep Grand Cherokee Trackhawк
В 2017 году состоялся дебют внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Он оснащается 6,2 л бензиновым двигателем V8 мощностью 717 л.с. от Dodge Challenger SRT Hellcat. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.
Bentley Bentayga
Серийное производство роскошного кроссовера Bentley Bentayga началось в 2015 году. У него под капотом располагается 6,9 л двигатель W12 Twinturbo мощностью 608 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды при максимальной скорости 301 км/ч.
Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe
Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe оснащается 5,5 л би-турбо двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон до «сотки» занимает всего 4,1 секунды.
BMW Х6 М
«Заряженный» BMW Х6 М получил 8-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo объемом 4,4 л. Его мощность – 575 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с 8-ступенчатой АКПП M Steptronic. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.