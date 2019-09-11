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Названы 5 самых быстрых кроссоверов 2019 года (Фото)

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Названы 5 самых быстрых кроссоверов 2019 года (Фото)
14:52 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

Технологии развиваются так стремительно, что сейчас некоторые кроссоверы, которые вообще-то предназначены для поездок по городу и по сельской местности, могут обогнать спорткары.

  • 1

    Lamborghini Urus

    Итальянский кроссовер Lamborghini Urus (см. фото вверху) появился в 2018 году. Он оснащается 4,0 л твин-турбо двигателем V8 мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией ZF. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды при максимальной скорости 305 км/ч.

  • 2

    Jeep Grand Cherokee Trackhawк

    В 2017 году состоялся дебют внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Он оснащается 6,2 л бензиновым двигателем V8 мощностью 717 л.с. от Dodge Challenger SRT Hellcat. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.

  • 3

    Bentley Bentayga

    Серийное производство роскошного кроссовера Bentley Bentayga началось в 2015 году. У него под капотом располагается 6,9 л двигатель W12 Twinturbo мощностью 608 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды при максимальной скорости 301 км/ч.

  • 4

    Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

     

    Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe оснащается 5,5 л би-турбо двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон до «сотки» занимает всего 4,1 секунды.

  • 5

    BMW Х6 М

    «Заряженный» BMW Х6 М получил 8-цилиндровый бензиновый двигатель M TwinPower Turbo объемом 4,4 л. Его мощность – 575 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Мотор работает вместе с 8-ступенчатой АКПП M Steptronic. Разгон до 100 км/ч занимает 4,2 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.

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Автомобили, Техника, Авто, Кроссоверы, Самые быстрые авто.
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