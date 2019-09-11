Названы 5 самых быстрых кроссоверов 2019 года (Фото)

1 Lamborghini Urus Итальянский кроссовер Lamborghini Urus (см. фото вверху) появился в 2018 году. Он оснащается 4,0 л твин-турбо двигателем V8 мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с 8-скоростной автоматической трансмиссией ZF. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды при максимальной скорости 305 км/ч.

2 Jeep Grand Cherokee Trackhawк В 2017 году состоялся дебют внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Он оснащается 6,2 л бензиновым двигателем V8 мощностью 717 л.с. от Dodge Challenger SRT Hellcat. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды при максимальной скорости 290 км/ч.

3 Bentley Bentayga Серийное производство роскошного кроссовера Bentley Bentayga началось в 2015 году. У него под капотом располагается 6,9 л двигатель W12 Twinturbo мощностью 608 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 4,1 секунды при максимальной скорости 301 км/ч.

4 Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe оснащается 5,5 л би-турбо двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Разгон до «сотки» занимает всего 4,1 секунды.