Электрокары Tesla смогут проезжать 3,5 млн км на одном заряде батареи

Tesla разрабатывает новый тип аккумуляторов.

Руководитель исследовательской группы новых аккумуляторов Tesla Джефф Данх опубликовал в журнале Journal of the Electrochemical Society статью об испытании инновационного типа батарей. С их помощью электрокары смогут преодолевать миллионы километров в одном жизненном цикле.

Современные Tesla Model 3 могут на одном заряде проезжать в среднем до 500 км. В будущем разработчики планируют увеличить продолжительность работы аккумулятора до 3,5 млн км — или 6 тыс. циклов перезарядки вместо 1,5 тыс. существующих.

Технические детали новой разработки пока практически не раскрываются. Известно, что в ходе испытаний Tesla экспериментировала с разным химическим наполнением литий-ионных батарей при температурах зарядки от 20 до 50 градусов Цельсия, так и при аналогичном времени разрядки.

Увеличения пробега на одной батарее также можно добиться благодаря снижению показателя простаивания автомобиля. Инженеры отмечают, что новый тип батарей разрабатывается для роботизированных такси и беспилотных грузовиков, которые будут постоянно находиться в пути. Это позволит не тратить электроэнергию на то время, когда электрокар не работает.

Сроки запуска электрокаров с новыми батареями не раскрываются. В статье упоминается, что Tesla занимается планированием расширения своей модельной линейки практически на несколько десятилетий вперед.