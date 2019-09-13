Скачать
Пятница, 13.09.2019
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Украинец Гриненко с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по паралимпийскому плаванию
Украинец с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по плаванию
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)

Электрокары Tesla смогут проезжать 3,5 млн км на одном заряде батареи

Электрокары Tesla смогут проезжать 3,5 млн км на одном заряде батареи
13:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Tesla разрабатывает новый тип аккумуляторов.

Руководитель исследовательской группы новых аккумуляторов Tesla Джефф Данх опубликовал в журнале Journal of the Electrochemical Society статью об испытании инновационного типа батарей. С их помощью электрокары смогут преодолевать миллионы километров в одном жизненном цикле. 

Современные Tesla Model 3 могут на одном заряде проезжать в среднем до 500 км. В будущем разработчики планируют увеличить продолжительность работы аккумулятора до 3,5 млн км — или 6 тыс. циклов перезарядки вместо 1,5 тыс. существующих.

Технические детали новой разработки пока практически не раскрываются. Известно, что в ходе испытаний Tesla экспериментировала с разным химическим наполнением литий-ионных батарей при температурах зарядки от 20 до 50 градусов Цельсия, так и при аналогичном времени разрядки.

Увеличения пробега на одной батарее также можно добиться благодаря снижению показателя простаивания автомобиля. Инженеры отмечают, что новый тип батарей разрабатывается для роботизированных такси и беспилотных грузовиков, которые будут постоянно находиться в пути. Это позволит не тратить электроэнергию на то время, когда электрокар не работает.

Презентация пикапа Tesla: Илон Маск назвал возможные даты

Сроки запуска электрокаров с новыми батареями не раскрываются. В статье упоминается, что Tesla занимается планированием расширения своей модельной линейки практически на несколько десятилетий вперед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Аккумулятор, Авто, Электрокар, Tesla.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
05 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине назвали &quot;оптимистичные&quot; сроки местных выборов
В Кабмине назвали "оптимистичные" сроки местных выборов
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Мультсериал &quot;Южный Парк&quot; продлили до 2023 года (Видео)
Мультсериал "Южный Парк" продлили до 2023 года (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь