Peugeot Rifter: комфортный минивэн со стильным кузовом (Фото)

Внешне минивэн похож на Peugeot 508.

На Женевском автосалоне 2018 года компания Пежо представила компактный минивэн Peugeot Rifter. Новинка впечатлила посетителей Автосалона стильным оформлением, качественной отделкой салона и богатым оснащением.

С момента презентации прошел год. За это время минивэн получил награду в номинации "Лучшая автомобильная покупка Европы" в конкурсе Autobest 2019. В Украине Peugeot Rifter (ссылка на Автоцентр) появился в декабре 2018 года и стал очень популярным.

Внешне минивэн похож на Peugeot 508. Давние поклонники автокомпании заметили сходство в дизайне радиаторной решетки и очертании основных фар. Рифтер - универсальный автомобиль, в котором удобно ездить по городу и путешествовать.

Просторный, вместительный салон позволит удобно разместиться большой компании и взять с собой много вещей. Хотите путешествовать с велосипедами или взять с собой каноэ - легко. На крыше есть специальные рейлинги для крепления дополнительного багажа.

Для украинского рынка предлагают два размера кузовов: короткий L1 (4,4 м), а также удлиненный L2 (4,75 м). Модели базовой комплектации имеют 2 ряда сидений: два спереди и три сзади. Дополнительно предлагают заказать два сидения для установки на третьем ряду.

Все кресла легко устанавливаются и также легко снимаются, когда нужно перевезти крупногабаритные вещи. Такой минивэн станет отличным помощником в работе и надежным спутником в семейных путешествиях.

Что в салоне?

Peugeot Rifter понравится особенной организацией водительского места. Салон организован по технологии i-Cockpit, которая предполагает высокую посадку, а также удобное размещение панели приборов и клавиш управления.

Особенно порадует наличие сенсорного дисплея (8 дюймов) и компактного рулевого колеса, оснащенного множеством полезных клавиш.

Разработчики предусмотрели установку панорамной крыши, которая добавит салону света и пространства. Для хранения личных вещей предусмотрено 186 литров полезного объема. Это разные ниши и полки, размещенные в салоне.

Багажное отделение без сидений имеет впечатляющий для минивэна объем - 4 тысячи литров. С таким объемом кузова минивэн удобен при переезде или покупке мебели.

Peugeot Rifter - отличный автомобиль для большой, современной семьи, которая не сидит на месте. В ней комфортно перемещаться по городу и ездить на природу. Второй ряд в модели начальной комплектации оснащен тремя индивидуальными креслами, где удобно разместятся трое детей или взрослых.

На креслах предусмотрены крепления для детских кресел. При наличии второго ряда сидений, сзади остается достаточно места для перевозки покупок и багажа.