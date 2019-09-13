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Peugeot Rifter: комфортный минивэн со стильным кузовом (Фото)

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Peugeot Rifter: комфортный минивэн со стильным кузовом (Фото)
20:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Внешне минивэн похож на Peugeot 508.

На Женевском автосалоне 2018 года компания Пежо представила компактный минивэн Peugeot Rifter. Новинка впечатлила посетителей Автосалона стильным оформлением, качественной отделкой салона и богатым оснащением.

С момента презентации прошел год. За это время минивэн получил награду в номинации "Лучшая автомобильная покупка Европы" в конкурсе Autobest 2019. В Украине Peugeot Rifter (ссылка на Автоцентр) появился в декабре 2018 года и стал очень популярным.

Внешне минивэн похож на Peugeot 508. Давние поклонники автокомпании заметили сходство в дизайне радиаторной решетки и очертании основных фар. Рифтер - универсальный автомобиль, в котором удобно ездить по городу и путешествовать.

Просторный, вместительный салон позволит удобно разместиться большой компании и взять с собой много вещей. Хотите путешествовать с велосипедами или взять с собой каноэ - легко. На крыше есть специальные рейлинги для крепления дополнительного багажа.

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Для украинского рынка предлагают два размера кузовов: короткий L1 (4,4 м), а также удлиненный L2 (4,75 м). Модели базовой комплектации имеют 2 ряда сидений: два спереди и три сзади. Дополнительно предлагают заказать два сидения для установки на третьем ряду.

Все кресла легко устанавливаются и также легко снимаются, когда нужно перевезти крупногабаритные вещи. Такой минивэн станет отличным помощником в работе и надежным спутником в семейных путешествиях.

Что в салоне?

Peugeot Rifter понравится особенной организацией водительского места. Салон организован по технологии i-Cockpit, которая предполагает высокую посадку, а также удобное размещение панели приборов и клавиш управления.

Особенно порадует наличие сенсорного дисплея (8 дюймов) и компактного рулевого колеса, оснащенного множеством полезных клавиш.

Разработчики предусмотрели установку панорамной крыши, которая добавит салону света и пространства. Для хранения личных вещей предусмотрено 186 литров полезного объема. Это разные ниши и полки, размещенные в салоне.

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Багажное отделение без сидений имеет впечатляющий для минивэна объем - 4 тысячи литров. С таким объемом кузова минивэн удобен при переезде или покупке мебели.

Peugeot Rifter - отличный автомобиль для большой, современной семьи, которая не сидит на месте. В ней комфортно перемещаться по городу и ездить на природу. Второй ряд в модели начальной комплектации оснащен тремя индивидуальными креслами, где удобно разместятся трое детей или взрослых.

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На креслах предусмотрены крепления для детских кресел. При наличии второго ряда сидений, сзади остается достаточно места для перевозки покупок и багажа.

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