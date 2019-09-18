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В Японии создали летающий мотоцикл (Фото)

В Японии создали летающий мотоцикл (Фото)
11:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Для движения вперед и поворотов предназначены вспомогательные двигатели, расположенные по бокам углепластикового корпуса.

Немецкое летающее такси, которое представили в этом году, очень отдаленно напоминает наброски фантастов. Исправлять такое упущение взялись японские инженеры, которые анонсировали футуристический мотоцикл.

Технически Speeder, именно так назвали необычный мотоцикл, – транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой, полет которого происходит на высоте нескольких десятков сантиметров над землей, сообщает cdrinfo.

Основные характеристики. "Летающий мотоцикл" оснащен двумя двигателями (по одному в передней и задней частях корпуса), пропеллеры которых предоставляют ему подъемную силу. 

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Подробные технические характеристики необычного транспорта производитель не раскрывает.

Дата выхода на рынок и перспективы применения. Ожидается, что в серийное производство Speeder поступит во второй половине 2021 года – вероятно новинка найдет применение в качестве транспорта для спасательных операций в различных условиях, в том числе на воде, в болотах и пустынях.

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Япония, Техника, Авто, Мотоциклы, Летающий мотоцикл.
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