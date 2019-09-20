Toyota выпустила эксклюзивный автомобиль лучше Rolls-Royce и Bentley

Можно предположить, что кабриолет Toyota Century получил ту же силовую установку, что и донорский седан.

Новый автомобиль был выпущен по случаю коронации нового императора Японии.

В Японии 22 октября 2019 года состоится коронация нового императора Нарухито. Для этого торжественного события Toyota выпустила эксклюзивный кабриолет на базе модели Century. Автомобиль создан в единственном экземпляре. Никакой официальной информации от компании по этому госзаказу, разумеется, не поступало.

431-сильный гибрид на базе атмосферного V8 объёмом 5.0 литра. Из особенностей кабриолета стоит отметить отсутствие возможности установить верх, поэтому в дождь компанию императору на эксклюзивном Century составят лакеи с зонтами.

Также обращает на себя внимание отсутствие подголовников на передних креслах и заметно возвышенный задний диван. На местах крепления регистрационных знаков и на дверях можно увидеть золотистый круг, символизирующий, вероятно, солнце.