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Дизельный или бензиновый двигатель: какой вреднее

Дизельный или бензиновый двигатель: какой вреднее
14:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Исследование, которое провел Международный совет по просьбе парижской мэрии, затронуло свыше 180 000 машин.

Специалисты провели измерение количества вредных веществ в выхлопе авто в трех различных местах Парижа и одновременно зафиксировали год выпуска и вид двигателя.

Как выяснилось, даже те дизельные моторы, отвечающие нынешнему экологическому стандарту Евро-6, намного вреднее, чем современные бензиновые силовые агрегаты того же стандарта.

Отмечается, что двигатели на тяжелом топливе выбрасывают в окружающие среду в 4,8 раза больше токсичных веществ и всего на 18% чище, чем бензиновые моторы прошлого экостандарта.

На долю дизельных двигателей стандартов Евро-5 и Евро-6 приходится 63% от общего уровня загрязнения окружающей среды окислами азота, образующихся в результате использования машин с ДВС.

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Французских экологов обеспокоил и тот факт, что показатели изменений уровня выбросов в реальных условиях отличаются от лабораторных результатов более чем в 6 раз. Наверное, выбросы оксидов азота резко увеличиваются в жаркую погоду.

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Автомобиль, Двигатель, Авто, Бензиновый двигатель, Дизельный двигатель.
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