Создана инновационная диагностическая система для автомобилей (Видео)

Это система работает значительно быстрее, чем способен человек.

Небольшая израильская компания под названием UVeye создала интелектуальную систему для инспекции машин, которая должна помочь устранить неприятные ситуации на стойке возврата арендованного автомобиля.

"Все началось с системы контроля за контрабандой и обнаружения бомб", — объясняет генеральный директор Амир Хевер.

Хевер рассказал, что его система, основанная на искусственном интеллекте, может за три-четыре секунды полностью осмотреть движущийся автомобиль на предмет любых утечек жидкости, а также на наличие вмятин или дефектов размером всего 0,08 дюйма.

Таким образом, автопроизводители, операторы автопарков, поставщики, автодилеры, страховые компании, а также компании по прокату и аренде должны быть очень заинтересованы в технологии двухлетней компании.

Хевер говорит, что в настоящее время он работает с Daimler, Toyota, Volvo, Skoda из VW Group и другим неизвестным автопроизводителем по разработке систем для сборочных линий, зон отгрузки и дилерских центров. Компания утверждает, что с 2017 года она привлекла 35 миллионов долларов инвестиционного капитала и планирует посетить такие технологические мероприятия, как World Summit AI в Амстердаме в начале октября и CES в Лас-Вегасе в январе следующего года.

Относительно небольшая компания, насчитывающая около 100 сотрудников, предлагает три системы, которые можно использовать по отдельности или вместе: Artemis (шины), Atlas (кузов) и Helios (нижняя часть кузова). Они изначально были разработаны как комплексная система безопасности. Интересно, что способность системы с высоким разрешением изначально считалась проблемой.

UVeye обнаружил так много ложных срабатываний из-за точности камер, датчиков и прочего, что стало ясно, что их можно использовать в качестве высокоскоростной системы контроля качества на шинах, верхней части кузова и днище автомобиля.