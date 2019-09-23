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Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок

Nissan Venucia T90 готов выйти на рынок
18:14 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобильный концерн Ниссан совместно с китайской компанией Донгфенг начали поставки нового автомобиля Venucia T90.

Модели новинки уже поступают к дилерам, так, что покупатели могут познакомиться с кроссовером воочию.

Новая модель Nissan Venucia T90 основан на той же платформе, что и Ниссан Кашкай +2. Параметры кузова схожи с размерами внедорожника Ниссан Мурано. Размеры представлены следующими показателями: метраж составляет 4 метра 805 мм, ширина 1 метр 865 мм, а высота 1 метр 573 мм. Дорожный просвет 19 см, а промежуток между колесами составляет 2 метра 765 мм.

В результате обновлений произошли некоторые изменения во внешнем облике, теперь у кросс – купе новая фальшрадиаторная решетка и также переработана световая оптика головных и габаритных огней. Огни на корме наполнены LED лампами и у автомобиля модернизировались бампера.

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Для управления Venucia T90 используется бензиновый атмосферный мотор объемом 2 литра MR20 с мощностью 150 лошадиных сил. Для покупателей предлагаются только переднеприводные варианты, полный привод недоступен даже в топовых версиях. Регулирование скоростным режимом обеспечивается вариаторной трансмиссией CVT.

У купе – кроссовера высокотехнологические комплектации, представленные современным мультимедийным комплексом с широкоформатным монитором размером 12,3 дюйма, также авто оснащен видеокамерами с функцией обзора на 360 градусов. Покупателям предлагаются оснащения запуска двигателя с помощью кнопки, также обеспечивается доступ к ABS, ESP. Внутри салона размещается привлекательный люк на крыше, который регулируется с помощью электрического привода. Колеса оснащены легкосплавными дисками размером от 17 до 18 дюймов.

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Nissan, Авто, Фото, Nissan Qashqai, Nissan Venucia T90.
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