Jaguar Land Rover разрабатывает защитные перчатки

Концерн Jaguar Land Rover представил травмобезопасные перчатки, разработанные с использованием 3D-печати.

Отдел аддитивного производства Jaguar Land Rover разработал новый тип защитных перчаток, способных защитить работников от костно-мышечных травм. В ближайшее время 3D-перчатки выдадут всем сотрудникам концерна, работающим на сборочных линиях, сообщила пресс-служба JLR.

Используя собственные наработки в области 3D-печати, инженеры завода Jaguar Land Rover в Гайдоне, Великобритания, создали сетчатые перчатки, способные снизить мышечную усталость рук и при этом достаточно гибкие и удобные для ношения в течение восьмичасовой смены. Используя программное обеспечение для автоматизированного 3D-проектирования (CAD) и различные виды материалов, команда разработчиков смоделировала перчатки разной плотности.

По результатам испытаний команда работает над прототипом перчаток второго поколения с пенопластовым слоем из полимерного материала D30. Эластичный в обычном состоянии полимер затвердевает при сильном физическом воздействии. Такие перчатки планируют использовать в тех процессах, где увеличивается нагрузка на кисть, например, при обшивке дверей.

Согласно статистике, существует более 100 видов костно-мышечных травм, которым подвержены 10% населения планеты. В среднем на костно-мышечные травмы приходится около 30% всех производственных травм, а в некоторых областях промышленности их доля достигает 40%. В Jaguar Land Rover считают, что их травмобезопасные перчатки позволят улучшить статистику, а также помогут людям с мышечной слабостью и физическими или неврологическими нарушениями вернуться к работе.