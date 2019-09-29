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Rimac C_Two завершил первый раунд краш-тестов (Видео)

Rimac C_Two завершил первый раунд краш-тестов (Видео)
13:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Не каждый день производители демонстрируют, как разбивается электрический гиперкар с отдачей 1914 л.с., 2300 Н•м и ценой в $2,1 млн, чей тираж к тому же ограничен 150 экземплярами.

Хорватская фирма Rimac Automobili приглашает публику к наблюдению за процессом испытаний, которые купе Rimac C_Two проходит в рамках глобальной омологации. "Мы решили взять вас с собой в наше путешествие и показать вам все, даже сложные краш-тесты", - заявила компания Мате Римаца. 

На видео о тестах рассказывают техдиректор Даниэле Гиячи (выходец из Теслы) и инженер Густаво Андраде. "Инглиш" понятен без перевода. Видна "кухня" компании. Спецы говорят, что один прототип ранее использовался для пяти типов краш-тестов, а теперь появился шестой - на прочность крыши.

Полноценный процесс омологации, по словам Римаца, занимает три-четыре года. И это тяжелейшая задача для мелкосерийного производителя, ведь никаких послаблений в сравнении с крупными брендами нет. 

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Первый раунд краш-тестов завершен успешно. "Теперь мы можем с полной уверенностью перейти к следующему этапу разработки - дальнейшему улучшению дизайна наряду с совершенствованием корреляции между виртуальными и физическими испытаниями", - сообщает Rimac Automobili. Напомним, что C_Two должен добраться до клиентов в 2020 году.

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Автомобиль, Авто, Rimac C_Two.
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