Dodge Challenger обзавелся 34-дюймовыми колесами (Видео)

Один из любителей автобренда Dodge Кори Джонс решил оборудовать Dodge Challenger, колесами на 34 дюйма.

Для многих автолюбителей такие массивные диски покажутся очень необычными.

Однако владелец транспортного средства так не считает. Кори Джонс также сделал заказ радиаторной решетки, которая имеет название собственного бренда.

Владельцем авто для установки данных огромных колес еще были доработаны колесные арки, а также автомобильные крылья.

Версия Challenger получила довольно необычную переливающуюся синюю расцветку. В интерьере появилась светодиодная подсветка. Багажник транспортного средства содержит качественную стереосистему.

Хотя Dodge Challenger обладает таким необычным тюнингом, автомобиль можно по-прежнему использовать, как повседневное авто. Транспортное средство способно принимать участие в гонках.

В глобальной Сети появился видеоролик, на котором Кори Джонс устроил соревнование на данной модели в рамках Cordova International Raceway.

Владелец авто осуществлял в данном случае заезд на 1/4 мили.