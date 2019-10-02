Инновационные технологии и дизайнерские доработки представят в хэтчбеке Mazda 2

Компактный хэтчбек Mazda 2 получит мягкую гибридную технологию как часть обновления, которое также включает в себя новые технологии и дизайнерские доработки.

Ближайший конкурент Ford Fiesta и Hyundai i20 сохранит 1,5-литровый бензиновый двигатель Skyactiv-G, но теперь он используется со встроенным в стартер - генератором. Новинка будет предлагаться в двух версиях: мощностью 74 л.с. для моделей SE-L начального уровня и мощностью 89 л.с. для комплектаций SE-L Nav, Sport Nav и GT Sport Nav.

Mazda предлагает для своего супермини ряд настроек для улучшения управляемости, в том числе новое уретановое верхнее крепление в задних амортизаторах, пересмотренный усилитель руля и внедрение системы G-Vectoring Control Plus, которая использует тормоза для облегчения вхождения в повороты.

Внешние изменения включают пересмотренную решетку радиатора, похожую на Mazda 3, более широкое крыло, новый бампер и обновленные светодиодные фары. В салоне изменилась отделка приборной панели, вентиляционные отверстия и другие элементы, а сиденья новой формы разработаны для обеспечения большего комфорта. Разработчики утверждают, что использование новых демпфирующих материалов и уменьшение зазора вокруг центральной стойки кузова уменьшают шум.

За 17 310 фунтов стерлингов можно приобрести модели Sport Nav с комплектом 16-дюймовых легкосплавных дисков, глянцевой черной решеткой радиатора, задним защитным стеклом, хромированными выхлопами и бесключевым доступом.