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В Украине презентовали большой кроссовер за 20 тысяч долларов (Фото)

В Украине презентовали большой кроссовер за 20 тысяч долларов (Фото)
19:21 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Это семиместный паркетник с турбированным мотором будет соперничать с Haval H9 и более именитыми участниками сегмента.

Представительство Chery презентовали украинскому рынку новую модель самого крупного своего кроссовера — Tiggo8. 

Chery Tiggo8 имеет колесную базу в 2 710 мм и длину 4 700 мм. При ширине в 1850 мм и высоте 1 706 мм он предлагает семь посадочных мест или багажник в 892 литра. При разложенном заднем ряду остается 193 литра для вещей.

В салоне есть 10,25-дюймовый сенсорный монитор, раздельный климат-контроль, цифровая приборная панель. Отделка предлагает перфорированные кожаные кресла, вставки из матового черного дерева.

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Под капотом расположен турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 147 л.с. и 210 Нм. Работает он в паре с шестиступенчатой "механикой"(Aisin) или робот с двумя сцеплениями 6DCT (Getarg).

В продаже будут доступны три комплектации: Comfort, Luxury и Luxury с роботом. базовая версия уже включает светодиодные ходовые огни и LED-фары. Стоимость крупного паркетника начинается от 481 734 грн (19 800 долларов).

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