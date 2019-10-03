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Фургон за $14 000: Китай представил новый электрокар (Фото)

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Фургон за $14 000: Китай представил новый электрокар (Фото)
14:15 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Китайская компания Changhe, с 2013 года входящая в состав концерна BAIC, объявила о выводе на рынок нового фургона на электротяге - EV5.

Новая заднеприводная модель оснащается электродвигателем мощностью 82 лошадиные силы. Габаритная длина EV5 достигает 4,5 м, колесная база - 2,92 м. Объем грузового отсека - 4,5 м3, а заявленная производителем грузоподъемность варьируется от 1120 до 1140 кг в зависимости от модификации.

Вариантов тяговых батарей для EV5 предусмотрено два - емкостью 32,3 и 43 кВтч. Паспортный пробег на одной зарядке - от 210 до 270 км, причем по циклу NEDC, так что в реальной жизни показатели будут еще скромнее. Полная зарядка аккумулятора от бытовой сети длится 6−7 часов, а восполнение заряда на 80% от "быстрого" терминала займет 40 минут.

Известно также, что фургон способен разогнаться до максимальных 90 км/ч.

Видео-тизер будущей новинки от Volvo (Видео)

В Китае стоимость EV5 начинается с отметки 98 800 юаней - без малого 13 800 долларов в пересчете.

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Китай, Фото, Фургон, Электрический фургон, Changhe.
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