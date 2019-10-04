Скачать
Пятница, 04.10.2019
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Зеленский о разговоре с Лукашенко: Мы прекрасно понимаем друг друга
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
Назван лучший игрок Лиги чемпионов по итогам недели
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

Subaru Impreza: хэтчбек обзавелся новыми технологиями

Subaru Impreza: хэтчбек обзавелся новыми технологиями
15:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Модель получила незначительный фейслифтинг, который включает в себя новый передний бампер и модифицированную решетку радиатора.

Дополнительные изменения ограничены, но есть новый цвет кузова Ocean Blue Pearl и рестайлинговые диски в вариантах Sport и Limited.

Кроме того, все модели в стандартной комплектации оснащены автоматическими дверными замками с электроприводом, которые имеют функцию разблокировки при столкновении.

Версии, оснащенные бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, теперь получили в стандартном исполнении систему помощи водителю EyeSight, которая включает в себя автоматическое торможение, предупреждение о выходе из полосы движения, а также оповещение о начале движения транспортного средства.

Audi RS4 Avant: компания презентовала авто с обновлениями (Фото)
Audi RS4 Avant: компания презентовала авто с обновлениями (Фото)Читать полностью

Наконец, Impreza Limited оснащена дополнительными функциями безопасности, в числе которых система обнаружения "слепых" зон и предупреждение о заднем перекрестном движении.

Модель также получает SI-Drive, которая объявлена "системой управления производительностью трансмиссии, позволяющая водителю настраивать характеристики дроссельной заслонки транспортного средства, выбирая между" интеллектуальным "и" спортивным "режимами". Интеллектуальный режим способствует экономии топлива, а спортивный режим подчеркивает производительность.

Видео-тизер будущей новинки от Volvo (Видео)
Видео-тизер будущей новинки от Volvo (Видео)Читать полностью

Несмотря на обновления, цены выросли только на 100 долларов - до 18 695 долларов за седан и 19 195 долларов за хэтчбек. Все Imprezas приводятся в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает 152 л.с. мощности и 196 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый Lineartronic. Независимо от того, какая коробка передач выбрана, полный привод является стандартным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авто, Subaru, Хетчбэк, Обновления, Subaru Impreza.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Украина и Беларусь: Зеленский назвал приоритеты сотрудничества
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Осужденный в Беларуси Шаройко уже вернулся домой
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь