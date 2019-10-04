Subaru Impreza: хэтчбек обзавелся новыми технологиями

Модель получила незначительный фейслифтинг, который включает в себя новый передний бампер и модифицированную решетку радиатора.

Дополнительные изменения ограничены, но есть новый цвет кузова Ocean Blue Pearl и рестайлинговые диски в вариантах Sport и Limited.

Кроме того, все модели в стандартной комплектации оснащены автоматическими дверными замками с электроприводом, которые имеют функцию разблокировки при столкновении.

Версии, оснащенные бесступенчатой трансмиссией Lineartronic, теперь получили в стандартном исполнении систему помощи водителю EyeSight, которая включает в себя автоматическое торможение, предупреждение о выходе из полосы движения, а также оповещение о начале движения транспортного средства.

Наконец, Impreza Limited оснащена дополнительными функциями безопасности, в числе которых система обнаружения "слепых" зон и предупреждение о заднем перекрестном движении.

Модель также получает SI-Drive, которая объявлена "системой управления производительностью трансмиссии, позволяющая водителю настраивать характеристики дроссельной заслонки транспортного средства, выбирая между" интеллектуальным "и" спортивным "режимами". Интеллектуальный режим способствует экономии топлива, а спортивный режим подчеркивает производительность.

Несмотря на обновления, цены выросли только на 100 долларов - до 18 695 долларов за седан и 19 195 долларов за хэтчбек. Все Imprezas приводятся в движение 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает 152 л.с. мощности и 196 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая МКПП или бесступенчатый Lineartronic. Независимо от того, какая коробка передач выбрана, полный привод является стандартным.