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Новая версия Isuzu D-Max: премьера пикапа состоится уже в октябре (Видео)

Новая версия Isuzu D-Max: премьера пикапа состоится уже в октябре (Видео)
19:04 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Актуальная версия пикапа Isuzu D-Max была представлена еще восемь лет назад. Теперь модель готовится к обновлению.

Накануне компания опубликовала видеотизер третьего поколения пикапа, а премьера Isuzu D-Max состоится уже 19 октября в Таиланде. Ранее фотошпионы уже замечали закамуфлированные автомобили на дорогах.

Пикап по-преждему будет иметь рамную конструкцию, а также неразрезной задний мост. Внешность новинки также не получит кардинальных изменений, однако машина станет комфортнее и богаче, и получит комплекс современных ассистентов, в том числе систему автоматического торможения. Отметим, что компания Isuzu сотрудничает с Mazda в разработке модели.

Согласно имеющимся данным D-Max сохранит прежнюю линейку двигателей для европейского рынка, в которую войдут 1,9-литровый дизельный агрегат. На остальные рынки пикап будет поставляться с 3,0-литровым 4-цилиндровым мотором. Также новинка будет оснащена жестко подключаемым полным приводом, а также штатной блокировкой заднего дифференциала.

В продажу на другие рынки новинка поступит ближе к концу следующего года.

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Видео, Авто, Пикап, 19 октября, Isuzu D-Max.
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