Трехколесный спорткар Vanderhall весом 723 килограмма (Фото)

Компания Vanderhall специализируется на выпуске трехколесной техники.

Недавно был представлен обновленный автоцикл Carmel образца 2020 года.

Каждый подобный автоцикл собирается вручную.

В качестве силового агрегата используется 203-сильный мотор, который способен разгонять Carmel с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды.

Vanderhall Carmel образца 2020 года предлагается в исполнениях Blackjack, стандартном не имеющем названия и версии GT. Стоимость автоцикла начинается от 34 950 долларов.

Базовая версия имеет в своем оснащении 18-дюймовые диски, усилитель рулевого управления, систему стабилизации, подогрев сидений, аудиосистему и черную матовую окраску.

В стандартном исполнении спорткар Carmel стоит на 5000 долларов больше, и предлагает 19-дюймовые легкосплавные диски, обивку салона из износостойкого материала V-Tex, диодную оптику и дополнительное остекление.

Покупателям данной версии доступен выбор из двух цветов окраски кузова.

Наиболее оснащенная версия GT стоит 43 950 долларов. Данное исполнение привносит солнцезащитные козырьки, кожаную обивку салона, 19-дюймовые глянцевые диски и модернизированную выхлопную систему.

В основе конструкции Carmel лежит алюминиевый монокок, а в качестве мотора выступает 1,5-литровый турбированный агрегат General Motors с отдачей 203 л.с.

Трансмисся шестиступенчатый автомат, а привод передний.