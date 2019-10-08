Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)

Nissan Note получил высокую оценку за свои мощные и плавные ходовые качества и улучшенную шумоизоляцию.

Такое улучшение удалось достичь инженерам благодаря применению электрической силовой установки "e-POWER".

По данным пресс-службы автопроизводителя, популярной также стала версия e-POWER Drive, в которой реализована функция ускорения и замедления автомобиля всего одним нажатием педали газа.

Nissan Note получил высокую оценку за свои мощные и плавные ходовые качества и улучшенную шумоизоляцию, которую инженерам удалось достичь благодаря применению электрической силовой установки "e-POWER".

По данным пресс-службы автопроизводителя, популярной также стала версия e-POWER Drive, в которой реализована функция ускорения и замедления автомобиля всего одним нажатием педали газа.

Note NISMO S - это сочетание специального 1,6-литрового двигателя и 5-ступенчатой механической коробки передач. Теперь автопроизводитель выпустил особую версию Note NISMO под названием Black Limited, которая выражает спортивность NISMO.

Отличительной особенностью новинки стали черные капот и крыша. Кроме того, внешние части, такие как антенна "акулий плавник", спойлеры на крыше и дверные зеркала, были зачернены, в результате чего модель стала более строгой.

Уже в базе модель оснащается такими востребованными опциями, как светодиодные фары, интеллектуальный круиз-контроль и навигация. Эта специальная модель официально дебютирует на 46-м Токийском автосалоне.