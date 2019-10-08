Дания призывает к полному запрету "традиционных" автомобилей в Европе

Дания призывает Европу отказаться от "традиционных" автомобилей.

Дания призывает превратить Европу в "климатически нейтральный континент" путем полного запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом пишет издание AutoNews.

"Предложение поддерживает еще десять стран ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, руководство Дании предложило разработать стратегию, которая предусматривает постепенный отказ Европейского союза от всех дизельных и бензиновых автомобилей. Такое предложение было сделано в пятницу, 4 октября, во время встречи министров окружающей среды в Люксембурге.

Так по задумке правительства Дании лишь подобные меры могут до 2050 года сделать Европу "первым климатически нейтральным континентом".

Во время выступления, делегация страны подчеркнула, что транспортный сектор остается единственным, который в настоящее время наращивает объемы вредных выбросов, а потому ситуация нуждается в изменениях. Также руководство Дании заявило о намерении создать альянс со странами, поддерживающими планы по отказу от "традиционных" автомобилей.