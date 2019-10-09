В этом году компания Toyota выпустит новый минивэн Granace

Новый минивэн Toyota Granace дебютирует на 46-м Токийском автосалоне, который состоится 24 октября.

Японская компания планирует выпустить новую модель Granace в этом году.

Новинка получит следующие размеры: длина — 5 300 мм, ширина — 1 970 мм, высота — 1 990 мм. Такие габариты, как заявляет производитель, обеспечивают просторный комфортный салон, который, к слову, может быть как шести-, так и восьмиместным. К слову, интерьер выполнен из кожи в черно-белых оттенках с элементами из металла и дерева.

Экстерьер Toyota Granace выделяется массивной решеткой радиатора с металлическими вставками, которая плавно переходит в выступающие проекционный светодиодные фары со диодными дневными ходовыми огнями.

За производительность Toyota Granace отвечает 2,8-литровый дизельный мотор 1GD, а в качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивающая плавное переключение даже при движении на низких скоростях.

Новая подвеска в сочетании с жестким кузовом и кольцеобразной рамой обеспечивает роскошную, комфортную езду с отличным управлением.

Toyota Motor оснастила свой минивэн новейшим комплексом систем безопасности и помощи водителю, а также функциями распознавания пешеходов и велосипедистов, гидролокатором с интеллектуальным клиренсом и стояночным тормозом. Шумо- и виброизоляция обеспечивают тишину, подходящую для роскошного минивэна в различных дорожных условиях.