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Четверг, 10.10.2019
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Компания Kawasaki представила линейку мотоциклов 2020 года

Компания Kawasaki представила линейку мотоциклов 2020 года
09:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В качестве новинки выступает базовая модель Ninja 650, претерпевшая существенные обновления.

В настоящее время поклонники знаменитого японского бренда с нетерпением ждут Kawasaki Z, но уже стало известно, что производитель готовит новую линейку мотоциклов 2020 года. 

Машина будет заметно изменена и в плане внешнего дизайна. Появится несколько новых деталей на корпусе мотоцикла.

В плане цветовой гаммы добавилось несколько блестящих элементов, в целом раскраска осталась традиционной. В остальном модели 2020 года практически идентичны актуальному модельному ряду, но есть и некоторые новшества и исключения. 

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Ожидается, что в следующем году обновленный модифицированный ряд транспортных средств Ninja получит новшества у модели 1000. Байки модельного ряда Z вновь пополнятся обновленными мотоциклами линейки 650 и 900. Кроме этого в следующем году японский концерн готовит презентацию модели W800. Это же касается и двухколесных машин еще двух семейств Versys и Vulcans.

Что касается новинки, которую любители мотоциклетной японской техники ждут с нетерпением уже в ближайшее время, то это Kawasaki Z. Машина будет оснащена силовой установкой H2 с турбонаддувом. Двигатель объемом 1,0 литр.

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Автомобили, Техника, Авто, Мотоциклы, KAWASAKI, Мото.
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