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ТОП-5 самых доступных автомобилей с автоматической коробкой передач

Смотрите фото (6)
ТОП-5 самых доступных автомобилей с автоматической коробкой передач
10:38 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: pixabay.com

Сегодня в продаже есть интересные предложения с автоматической коробкой передач и неплохими комплектациями.

  • 1

    Ravon R2

    Цена: 254 500 грн

    Комплектация: COMFORT AT

    Габариты: 3640х1597х1522/2375

    Двигатель: 1.25 85,5 л.с.

    КПП: 4АТ

    Компактный хэтчбек один из первых появился на нашем рынке и покорил ценой и практичными габаритами. В стандарте будет присутствовать аудиосистема, электростеклоподъемники передних стекол, 13-е стальные диски, а в более продвинутых комплектациях есть кондиционер, подогревы, бортовой компьютер и другие мелочи.

  • 2

    Renault Sandero

    Цена: 279 100 грн

    Комплектация: LIFE+

    Габариты: 4080x1733x1523/2588

    Двигатель: 0.9 90 л.с.

    КПП: 6РКП

    Интересное предложение на рынке. Просторный хэтчбек оснащен трехцилиндровым двигателем и предлагает вместительный багажник и европейскую сборку. Французы выдвигают самые доступные версии с тщательно подогнанными комплектациями. Так робот доступен со второго уровня и в оснащении предполагает установку противотуманок, присутствие кондиционера и бортового компьютера и других деталей.

  • 3

    FAWB30

    Цена: 289 000 грн

    Комплектация: Enjoy

    Габариты: 4625×790×1500/2630

    Двигатель: 1.6 109 л.с. 155 Нм

    КПП: 6АТ

    Китайский седан для нас новый и пока неизведанный зверек. Но с таким ценником обещает быть довольно распространенной машиной. По обещаниям производителя там есть не только приятные фишки в комплектациях, но и качество отделки и сборки должно отвечать высоким стандартам. Как минимум он стоит того, чтобы с ним познакомиться.

  • 4

    Ravon R4

    Цена: 292 500 грн

    Комплектация: OPTIMUM AT

    Габариты: 4479х1735х1514/2620

    Двигатель: 1.5 106 л.с.

    КПП: 6АТ

    Аналог знакомого нам ранее Chevrolet Cobalt 2013 року года. Судя по дизайну в нем мало что изменилось с тех пор. Зато и цена осталась на уровне старых времен. Но в его ассортименте есть надежный и проверенный временем двигатель и "автоматическая" трансмиссия, избавляющая вас от лишних движений.

  • 5

    Ravon R3

    Цена: 293 900 грн

    Комплектация: OPTIMUM AT

    Габариты: 4330х1690х1505/2480

    Двигатель: 1.5 106 л.с. 141 Нм

    КПП: 6АТ

    Тут тоже все ясно. Выходец из Узбекистана является последователем Chevrolet Aveo. И тут в экстерьере все остается на прежнем уровне, хотя и в комплектациях тоже. Машина соответствует своему ценнику и мало чем вас удивит.

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Автомобили, Автомат, Авто, Новинки автомобилей, Автомобили с автоматической коробкой передач.
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