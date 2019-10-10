ТОП-5 самых доступных автомобилей с автоматической коробкой передач

Ravon R2
Цена: 254 500 грн
Комплектация: COMFORT AT
Габариты: 3640х1597х1522/2375
Двигатель: 1.25 85,5 л.с.
КПП: 4АТ
Компактный хэтчбек один из первых появился на нашем рынке и покорил ценой и практичными габаритами. В стандарте будет присутствовать аудиосистема, электростеклоподъемники передних стекол, 13-е стальные диски, а в более продвинутых комплектациях есть кондиционер, подогревы, бортовой компьютер и другие мелочи.
Renault Sandero
Цена: 279 100 грн
Комплектация: LIFE+
Габариты: 4080x1733x1523/2588
Двигатель: 0.9 90 л.с.
КПП: 6РКП
Интересное предложение на рынке. Просторный хэтчбек оснащен трехцилиндровым двигателем и предлагает вместительный багажник и европейскую сборку. Французы выдвигают самые доступные версии с тщательно подогнанными комплектациями. Так робот доступен со второго уровня и в оснащении предполагает установку противотуманок, присутствие кондиционера и бортового компьютера и других деталей.
FAWB30
Цена: 289 000 грн
Комплектация: Enjoy
Габариты: 4625×790×1500/2630
Двигатель: 1.6 109 л.с. 155 Нм
КПП: 6АТ
Китайский седан для нас новый и пока неизведанный зверек. Но с таким ценником обещает быть довольно распространенной машиной. По обещаниям производителя там есть не только приятные фишки в комплектациях, но и качество отделки и сборки должно отвечать высоким стандартам. Как минимум он стоит того, чтобы с ним познакомиться.
Ravon R4
Цена: 292 500 грн
Комплектация: OPTIMUM AT
Габариты: 4479х1735х1514/2620
Двигатель: 1.5 106 л.с.
КПП: 6АТ
Аналог знакомого нам ранее Chevrolet Cobalt 2013 року года. Судя по дизайну в нем мало что изменилось с тех пор. Зато и цена осталась на уровне старых времен. Но в его ассортименте есть надежный и проверенный временем двигатель и "автоматическая" трансмиссия, избавляющая вас от лишних движений.
Ravon R3
Цена: 293 900 грн
Комплектация: OPTIMUM AT
Габариты: 4330х1690х1505/2480
Двигатель: 1.5 106 л.с. 141 Нм
КПП: 6АТ
Тут тоже все ясно. Выходец из Узбекистана является последователем Chevrolet Aveo. И тут в экстерьере все остается на прежнем уровне, хотя и в комплектациях тоже. Машина соответствует своему ценнику и мало чем вас удивит.