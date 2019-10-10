Lexus опубликовал тизер нового электрокара (Видео)

Согласно опубликованному короткому видео, Lexus представит свою концепцию BEV на 46-м Токийском автосалоне с 23 по 4 ноября 2019 года.

Это будет первая полностью электрическая модель люксового бренда. Используя непрерывный прогресс в таких технологиях, как электрификация и автономное вождение, концепцт-кар даст представление о будущем видении Lexus, ориентированном на потребителей, которые в равной степени увлечены вождением и уникальным роскошным опытом.

Пока еще не названная концепция принимает форму высокого, квадратного и удобного для города хэтчбека, который носит более футуристический дизайн, чем любая модель в линейке бренда 2019 года.

Информационно-развлекательная технология следующего уровня, отображаемая на паре экранов, расположенных по обе стороны от рулевого колеса, будет характеризовать интерьер.

Хотя технические характеристики и дата производства первого электрического Lexus остаются в тайне, Сато признал необходимость создания конкурентоспособного и убедительного продукта.

Фирма вкладывает значительные средства в развитие технологии моторов, в которой она нуждается, чтобы выполнить свое обещание предложить электрифицированный вариант каждой модели к 2025 году.