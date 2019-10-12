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Эволюция Volkswagen Golf: представлен ролик, посвященный легендарной модели (Видео)

Эволюция Volkswagen Golf: представлен ролик, посвященный легендарной модели (Видео)
20:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Немецкая компания представила короткий ролик, в который вместила эволюцию модели Golf.

Volkswagen выпустила ролик, в котором можно рассмотреть все генерации хэтчбека Golf. Модель была представлена в 1974 году и дала название целому классу машин. За все время производства было реализовано более 30 миллионов моделей.

С 1974 года Volkswagen Golf прошел семь поколений. Дебют хэтчбека восьмой генерации запланирована на 24 октября, и ему снова досталась роль эталона своего класса, но уже в эпоху тотальной цифровизации салонов. Golf VIII обзаведется продвинутым мультимедийным комплексом, приборной панелью с виртуальными шкалами и комплексом систем безопасности следующего поколения.

Именно наличие сложной бортовой электронной начинки стало причиной задержки появления модели. Долгое время разработчики не могли добиться правильной работы цифровой приборки и ассистирующих систем, так как новая технология требует в десять раз больше кода, чем многие современные смартфоны. Впрочем, сейчас все проблемы, вероятно, уже устранены.

Volkswagen отложил премьеру нового Golf

По итогам 2018 года Volkswagen Golf расположился на шестой строчке в рейтинге самых популярных авто. Мировые объемы модели составили 790 567 модели. За январь–июль 2019 года было продано 417 003 автомобиля.

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Автомобиль, Volkswagen, Авто, Гольф, Эволюция, Volkswagen Golf.
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