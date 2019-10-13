Audi TT станет электрическим внедорожником: почему

Низкие продажи Audi TT могут превратить его в новый полностью электрический внедорожник.

В зале заседаний немецкой компании с 2014 не утихают споры о том, как должен развиваться ТТ. Руководители Audi, наконец, остановились на предложении, что следующее поколение TT будет трансформироваться в полностью электрический кроссовер. Планы Audi на скорейшую электрификацию бренда и сокращающиеся продажи актуального TT вынудили фирму радикально переосмыслить следующую модель.

Грядущая TT четвертого поколения имеет рабочее название eTTron, что ясно указывает на стратегию Audi включить будущую модель в линейку из 20 электромобилей. Судя по изображениям, модель превратится в спортивный кроссовер длиной около 4,35 метров. Это сделает его более компактным, чем Q3, но, что более важно, он будет намного ниже.

Кроме того, текущий TT установил новые стандарты с цифровым дисплеем салона и отсутствием центральной консоли. Audi намеревается поддержать тенденцию в следующей модели, которая полностью покончит с переключателями и циферблатами и будет полагаться на цифровые дисплеи в стиле Tesla для управления автомобилем.

Что позволило Audi принять столь радикальный подход к следующему TT, так это наличие широкого спектра специализированных платформ для электромобилей, которые были разработаны для использования во всех брендах VW Group. Audi намерена сохранить ценовой диапазон текущей модели TT для будущего кроссовера, поэтому компания решила основать eTTron на архитектуре MEB начального уровня группы, которую использует VW iD.3. Ожидается, что у eTTron будет более высокая цена, которая будет близка к 45 000 фунтов стерлингов, но архитектура MEB предоставит Audi возможность развить преемника ТТ без необходимости радикально менять свое положение на рынке.

Гибкость платформы MEB позволит Audi разработать несколько версий с различной степенью производительности. Стандартные версии eTTron начального уровня получат задний привод, приводимый в движение одним электродвигателем мощностью до 200 л.с. На другом конце диапазона будет находиться модель, сравнимая с сегодняшним TT RS, приводимая в движение электродвигателями, установленными на каждой оси для полного привода, суммарной мощностью свыше 400 л.с. Аккумуляторы трех типоразмеров, 45 кВт, 58 кВт и 78 кВт, должны обеспечить запас хода от 320 до 550 км.