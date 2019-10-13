Появилась обновленная версия компактного кроссовера Mazda CX-4 (Фото)

Компания Mazda представила обновленный компактный кроссовер Mazda CX-4, который в продаже появится до конца года.

В базовой комплектации Mazda CX-4 будет стоить около 22 000 долларов. Обновленная Mazda CX-4 получила рестайлинговый бампер с видоизмененными ходовыми огнями, новые фары, фальшрадиаторную решетку с "бриллиантовым" рисунком, немного измененные задние фонари. В целом этот кроссовер соответствует новому "маздовскому" корпоративному дизайну.

Длина кроссовера увеличилась на 4 мм, и теперь составляет 4 637 мм. Понятно, что пространство салона и багажника практически не увеличилось. Впрочем, салон и раньше был достаточно просторным.

Салон отделан новыми материалами, есть новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем, а также разнообразные современные системы коммуникации и безопасности.

А вот линейка двигателей не изменилась. По-прежнему в нее входят 2,0- и 2,0 л атмосферные бензиновые моторы мощностью 158 л.с. и 192 л.с. соответственно. Привод – передний или полный. Коробка передач - 6-ступенчатый "автомат".

К сожалению, Mazda CX-4 продается только в Китае. В Европе её нет. Европейцам скоро предложат альтернативу - Mazda CX-30. Эта новинка по своим размерам располагается между моделями CX-3 и CX-5. То есть фактически это и есть CX-4, но в европейской версии.